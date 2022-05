Groot tuinfeest in woonzorgcentrum Prinsenpark

Onder een stralende zon werd alles al vroeg opgebouwd. Ook Johny, één van de bewoners, was al van de partij. “Ik help waar ik kan, tafels openplooien, stoelen klaarzetten, allemaal geen probleem”, lacht hij. Iedereen zocht zijn plaatsje in de fraaie binnentuin. De één een plekje in de zon, dan ander liever in de schaduw. Iedereen zat met een lekker drankje te wachten op het live optreden van Nora Jehoul en haar band. “Ik zing al lang en heb in het verleden al eens deelgenomen aan het TV-programma The Voice. Ik loop hier in het woonzorgcentrum stage als student orthopedagogie en toen ik hoorde dat er een tuinfeest zou georganiseerd worden, was ik meteen enthousiast om hieraan mee te werken”, vertelt Nora. Een topoptreden werd het. Ze kreeg al snel het publiek mee en er werd luidkeels meegezongen. Iedereen was het er over eens. “We want more!”, tiert Jos. Voor de kleinsten was er kinderanimatie: grimage, ballonplooien en zeker de snoepkar mocht niet ontbreken. Er werd flink bijgepraat en de hotdogs waren een succes. “Uitverkocht!”, roept Bram, de olijke broodjesverkoper vanonder zijn hotdogmuts. Er was ook een leuke tombola voorzien. “Altijd prijs”, lacht Georges enthousiast en met de leuke prijs onder zijn arm wandelt hij weg. Voor het tweede jaar op rij werd het een fantastisch samenzijn met bewoners, familie, buren en personeel. “Laten we er maar een jaarlijkse traditie van maken”, roepen Monique en Martha nog in koor.