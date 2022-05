Vrouw ontdekt overspel van vriend tijdens reis en neemt op erg vernederende wijze wraak

Een reis naar Egypte is voor dit koppel uitgedraaid op een nachtmerrie. Toen een vrouw te weten kwam dat haar vriend overspel pleegde tijdens een eerdere reis op Ibiza, besloot ze meteen wraak te nemen. En daarvoor ging ze erg vernederend te werk, getuige een video die Chelsi Carver op Tiktok plaatste. Ze nam de valies van haar vriend, wandelde richting het zwembad en gooide al zijn spullen in het water.

Bron : The Sun

Het incident gebeurde voor de ogen van vele zonnekloppers. “Ik wist dat ze het ging doen, ze had het me op voorhand verteld”, vertelde Chelsi achteraf. Volgens de man was hun relatie al voor de trip naar Egypte stukgelopen, maar hadden ze besloten om toch als vrienden op reis te gaan.

(kmlo)