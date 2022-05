NMBS schrapt twee piekuurtreinen tussen Neerpelt en Brussel-Zuid: geen personeel

Het gaat om de trein die om 6.52 uur in Neerpelt vertrekt richting Brussel-Zuid en de avondtrein terug van 17 uur in Brussel-Zuid met aankomst in Neerpelt om 19.01 uur. De piekuurtreinen versterkten het aanbod voor en na kantoortijd. Reizigers krijgen de raad om de online reisplanner van de NMBS te checken voor alternatieve treinen.

De NMBS laat weten dat dit jaar 1.300 nieuwe medewerkers worden aangeworven, onder wie 260 treinbegeleiders. De helft is intussen al in dienst maar ze volgen nu nog een opleiding. Die duurt vijf maanden. De eerste nieuwe werknemers kunnen vanaf volgende maand geleidelijk worden ingeschakeld.

maw