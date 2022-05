LIVE ONWEER. Volg alle ontwikkelingen van de storm hier

Na dagenlang warm en zomers weer trekken regen- en onweersbuien over ons land. Donderdag werd er al op verschillende plaatsen schade gemeld, maar vrijdag zullen we pas het echte stormweer krijgen. Het KMI kondigde code oranje aan voor Limburg. Volg alle ontwikkelingen hier live!

Volgens de meeste weercomputers zal het accent voor Limburg ergens tussen 14 en 18 uur komen te liggen. “In een periode van 1 à 2 uur tijd zal er dan een potentieel gevaarlijke buienlijn van west naar oost over onze provincie trekken. Vervolgens kan het nog even druilerig blijven maar na 18 uur wordt het snel droog met ook opklaringen”, klinkt het bij onze weerman Ruben Weytjens.

De meeste weermodellen zijn het erover eens dat het westelijke deel van België en Nederland minder kans maakt op zware onweersbuien of randverschijnselen.

De passage van de buienzone kan in Limburg regionaal resulteren in grote neerslagsommen. De kans dat het daarbij zal donderen is groot en lokaal kunnen er ook hagel en forse windstoten mee gepaard gaan. Buiten de buien moeten we enige tijd ook rekening houden met rukwinden tot 60 a 70 km/u. Dat lijkt vooral tussen 16 en 18 uur het geval te kunnen worden.