Er trekt vrijdag opnieuw onweer over ons land. Het KMI heeft nu ook code oranje voor overvloedige regenval afgekondigd in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Waals-Brabant, Namen, en het Brussels Gewest. Ruben Weytjens waarschuwt voor ernstige wateroverlast: “Er kan meer dan 50 liter per vierkante meter vallen.”