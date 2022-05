Niet de outfit van Kate Middleton maar de schoenen van Prins William stelen de show op première van ‘Top Gun’.

De Britse fans hebben er tergend lang op moeten wachten maar donderdagavond ging de film Top Gun: Maverick in première in Londen. Prins William en zijn vrouw Kate Middleton waren erbij en zagen er op hun paasbest uit. Al was het deze keer niet de jurk van Kate die met alle aandacht ging lopen, maar wel de schoenen van haar echtgenoot.