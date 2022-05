Door zijn familienaam liggen de geruchten niet stil: Poetin heeft een schoonzoon die Zelenski heet

Het is algemeen geweten: president Poetin houdt zijn privéleven en dat van zijn familie zo goed als mogelijk geheim. Toch hebben Russische en Duitse journalisten nu ontdekt wie zijn schoonzoon is: Igor Zelenski. Door zijn familienaam, die hij deelt met de Oekraïense president, steken er nu flink wat geruchten de kop op.

“Mijn familie heeft nood aan mijn steun.” Dat was de reden die Igor Zelenski (52), de wereldvermaarde ex-balletdanser en artistieke leider van het erg hoog aangeschreven Bayerisches Staatsballett in München, opgaf toen hij in april van dit jaar vroeger dan verwacht zijn vertrek aankondigde. De man had nog een contract tot 2026, maar dat zou hij niet uitdoen. Die familiale bezigheden zijn “niet compatibel met mijn activiteiten als artistiek directeur”, voegde hij er nog aan toe.

Familie van?

Aan geruchten was er sindsdien geen gebrek. Zou Zelenski misschien familie zijn van de Oekraïense president waarmee hij zijn achternaam deelt en naar Oekraïne trekken om mee te strijden in de oorlog? Dat was het vermoeden omdat boven het operahuis een Oekraïense vlag wappert sinds het begin van de oorlog en tijdens een voorstelling geapplaudisseerd werd voor de Oekraïense zaak, ook door Zelenski overigens.

Maar de waarheid is helemaal anders, zo blijkt nu uit diepgaand onderzoek van Der spiegel en het Russische magazine Vazjnye istori (Belangrijke verhalen): Zelenski is al jaren een koppel met Katerina Tikhonova. De dochter van… Vladimir Poetin. En daarom was hij niet langer gewenst in München.

Katerina Tikhonova. — © ISOPIX

Zelenski zou aangemoedigd zijn om ontslag te nemen omdat hij weigerde de Russische oorlog in Oekraïne publiek te veroordelen. Dat vertelde Serge Dorni, directeur van het ballethuis, tegen grappenmakers die zich voordeden als de Oekraïense minister van Cultuur. “We hebben meerdere keren met hem gepraat, en het werd daar duidelijk dat hij de opera moest verlaten. Hij nam die beslissing niet alleen, ik heb hem daar naartoe geleid.”

Danseres

Waar Zelenski en Tikhonova sinds zijn vertrek uit München verblijven, is niet geweten. Vladimir Poetin houdt van de schijnwerpers, zolang ze maar niet op zijn eigen privéleven schijnen, en dat geldt net zo goed voor zijn dochters. Katerina Tikhonova (35), de jongere zus van Maria Vorontsova (37), zou in Duitsland geboren zijn toen haar vader er voor de geheime dienst KGB werkte. Zij maakte al op jonge leeftijd furore als danseres en is nu al enkele jaren vicedirecteur van het Institute for Mathematical Research of Complex Systems aan de universiteit van Moskou. Daar leidt ze onder meer onderzoeken naar artificiële intelligentie en in die hoedanigheid heeft ze ook al meermaals gesproken op grote congressen.

Ook over de relatie tussen Tikhonova en Zelenski is weinig geweten. De dochter van Poetin was tot 2017 getrouwd met Kirill Shamalov (40), de jongste Russische miljardair ooit, en daarna zouden de twee elkaar gevonden hebben. Hoe en waar ze elkaar ontmoet hebben, is niet geweten en kon niet achterhaald worden.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski (in Oekraïne schrijven ze Zelensky). — © EPA-EFE

Der spiegel en Vazjnye istori baseren zich onder meer op vluchtgegevens en andere documenten om te beweren dat de twee een koppel zijn en zelfs een dochtertje van twee hebben. Zo zou Tikhonova tussen 2017 en 2019 veelvuldig tussen München en Rusland gependeld hebben, soms zelfs meerdere keren per maand, om bij haar man te zijn. Moe van al dat reizen, besloot ze in 2019 bij hem te gaan inwonen.

Politiek uitgesproken

De 52-jarige in Rusland geboren Zelenski was een wereldberoemd balletdanser die solo’s en leidende rollen in producties kreeg van New York over Duitsland tot in het Verenigd Koninkrijk. Hij had in het verleden al relaties met meerdere beroemde ballerina’s, waaronder Jana Serebrjakova. Met haar heeft hij drie kinderen. Na zijn actieve danscarrière nam hij managementrollen op en in 2016 ging hij in het operahuis in München werken. Daar profileerde hij zich als een assertief en gedreven artistiek leider, die het operahuis volgens kenners uitstekend leidde en die ook niet verlegen zat om een politieke uitspraak. Niet lang voor zijn ontslag had hij nog samengewerkt met Poetin voor een nieuw theater op de Krim, het door Rusland geannexeerde gebied.

De vraag of hij mogelijk familiebanden heeft met de Oekraïense president met wie hij de achternaam deelt, is moeilijk te achterhalen. Zeker is dat Igor afkomstig is uit de regio Krasnodar, dicht bij de grens met Oekraïne, en de president van Oekraïne komt voort uit een Russisch sprekende familie. Het is dus niet ondenkbaar. Al zullen ze allebei liever hebben dat het niet zo is.