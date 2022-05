GEMEENTERAAD. Buurtbewoners klagen steen en been over BKC in Houthalen-Oost

HOUTHALEN-HELCHTEREN

Houthalen-Oost: Het nutsbedrijf BKC in de Berkenstraat is nog altijd actief in Houthalen-Oost. Nochtans is de vergunning al anderhalf jaar verlopen. Buurtbewoners klagen steen en been over overlast.

Het kwam ter sprake naar aanleiding van een bijkomend agendapunt, ingediend door BUUR-raadslid Filip Gielen. “Anderhalf jaar geleden gaf BKC mee dat het zou verhuizen naar een industriezone in Genk”, zegt Gielen. “Daar is nog altijd geen verandering in gekomen.” Zowel burgemeester Yzermans (Vooruit-Groen-Plus) als bevoegd schepen Jef Verpoorten (CD&V) gaven toe dat het bedrijf nog steeds hinder veroorzaakt voor de buurt. Het gaat dan onder meer om zwaar vrachtverkeer en opslag van afval. “De verhuizing wordt strikt opgevolgd”, zegt burgemeester Yzermans. “Er zijn administratieve procedures opgestart, waaronder ook een proces-verbaal. Het bedrijf heeft voor haar vestiging in Genk vertragingen opgelopen onder meer omwille van de vergunningsaanvraag. Het sleept inderdaad lang aan, maar tijdens de zomermaanden zou de verhuis een feit moeten zijn.” Stijn Van Dingenen, fractieleider van BUUR, drong er voorts op aan om na de verhuis de zoneringsproblematiek in Houthalen-Oost aan te pakken om te voorkomen dat zich nog zulke problemen voordoen. De meerderheid beaamt en neemt de suggestie ook ter harte.

Boscompensatie: Houthalen-Helchteren gaat in kaart brengen welke gebieden op haar grondgebied in aanmerking kunnen komen voor boscompensatie. Dat liet schepen Muhammet Oktay (Vooruit-Groen-Plus) in een reactie op een tussenkomst van Stijn Van Dingenen (BUUR) weten. Vooral in het kader van de herontwikkeling van de Noord-Zuid-verbinding zou zo’n kaart van pas kunnen komen.

Exploitatietoelages: Exploitatietoelages zijn toegekend aan carnavalvereniging De Doolridders (1.000 euro), fanfare Sint-Trudo (2.200 euro), carnavalvereniging De Schuimers (400 euro), Wereldwinkel MunDo (13.200 euro), vzw Huis van Abraham (5.000 euro), vereniging Peluche (300 euro) en RLLK (10.000 euro).