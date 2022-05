Prijs van benzine en diesel zakt opnieuw tot onder 2 euro

De maximumprijs van een liter diesel (B7) daalt met 5,9 cent tot 1,959 euro per liter. Benzine 95 (E10) zal maximaal 1,979 euro kosten, een daling met 4,6 cent. Bij benzine 98 (E5) gaat het om een daling met 5,3 cent tot 2,148 euro per liter.

Dinsdag was de prijs van benzine 95 (E10) nog voor de allereerste keer boven de 2 euro gestegen. Na een daling van de dieselprijs woensdag, was die brandstof voor het eerst sinds 31 december vorig jaar goedkoper geworden dan benzine. Die situatie blijft met de aangekondigde prijsdalingen. Eerder dit jaar had de dieselprijs met 2,286 euro een absoluut hoogterecord behaald.

Stookolie wordt zaterdag 0,2 cent duurder. Bij bestellingen van meer dan 2.000 liter stijgt de maximumprijs naar 1,169 euro.

De prijsdalingen zijn het gevolg van de schommelingen van de noteringen van de olieproducten en de biocomponenten in de brandstof op de internationale markten.