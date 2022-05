Bart Swings is speerpunt van (ambitieuze) 75-koppige Belgische selectie voor de Wereldspelen

Driebander Eddy Merckx en skeeleraar Bart Swings zijn de bekendste namen in een 75-koppige selectie die het Belgisch Olympisch en Interfederaal comité donderdag bekendmaakte voor de elfde editie van de Wereldspelen. Die Spelen voor niet-olympische sporten vinden van 7 tot 17 juli in het Amerikaanse Birmingham (Alabama) plaats.

De Belgische atleten, 30 mannen en 45 vrouwen, nemen in negentien sporten deel. Merckx en Swings zijn lang niet de enige medaillekandidaten in het gezelschap.

Zo veroverden de acrobatische turners in maart liefst tien medailles op het WK en moeten de korfballers traditioneel alleen Nederland voor laten gaan. Maxime Blieck is wereldtop in het breaking, Florian Bayili is dat in het ju-jitsu. Met Vincent Bierinckx, Lotte Claes, Arnaud Dely, Maurine Ricour, Laura Swannet en Angelo Vandecasteele heeft België een sterk team in de duatlon. Oriëntatieloper Yannick Michiels, boogschutster Sarah Prieels, squashter Nele Gilis en muurklimster Chloé Caulier reizen eveneens met ambitie af.

Op de vorige Wereldspelen veroverden de Belgen in 2017 in Wroclaw een recordaantal van 24 medailles: 7 gouden, 9 zilveren en 8 bronzen. Daarmee eindigde ons land op de zesde plaats op de medaillespiegel. De elfde editie had al vorig jaar moeten plaatsvinden, maar werd wegens de pandemie uitgesteld.

© BELGAIMAGE

Belgische selectie:

Acrobatisch turnen: Helena Heijens en Bram Röttger (paar), Kim Bergmans, Lise De Meyst en Bo Hollebosch (trio), Simon De Wever, Jonas Raus, Viktor Vermeire en Wannes Vlaeminck (team)

Boogschieten: Sarah Prieëls (compound)

Dansen: Maxime Blieck (breaking), Camine Van Hoof (breaking), Benedikt Andres en Marie Peters (Rock ‘n’ Roll)

Driebanden: Eddy Merckx

Drone racing: Maximilien Pellichero

Duatlon: Vincent Bierinckx, Lotte Claes, Arnaud Dely, Maurine Ricour, Laura Swannet, Angelo Vandecasteele

Ju-jitsu: Florian Bayili (Ne-Waza 69kg), Ian Lodens en Charis Gravensteyn (Mixed Duo), Licai Pourtois (Fighting 57kg)

Kano: deelnemer marathon wordt in juni aangeduid

Kick-boxing: Hélène Connart (K-1, 60kg)

Korfbal: selectie van 14 wordt later bekendmaakt

Muurklimmen: Chloé Caulier (bloc), Nicolas Collin (difficulty), Hannes Van Duysen (bloc)

Oriëntatieloop: Yannick Michiels (middellange afstand, sprint)

Reddend zwemmen: Bo Van de Plas (+ 100m Manikin Tow with Fins, 200m Superlifesaver), Aurélie Romanini (+ 50m Manikin Carry), Nele Vanbuel, Sofie Boogaerts en Stefanie Lindekens 4x25m Manikin Relay, 4x50m Medley Relay, 4x50m Obstacle Relay. Joni Ceusters, Maarten Van Laethem, Jelle Vandersteen, Corentin Stavart (+ 100m Manikin Tow with Fins), Jeroen Lecoutre (4x25m Manikin Relay, 4x50m Medley Relay, 4x50m Obstacle Relay)

Parkoers: Jérémy Lorsignol

Petanque: Nancy Barzin en Jessica Meskens (vrouwen dubbel)

Powerlifting: Jeroen Van Heesvelde (zwaargewichten)

Skeeleren: Bart Swings (15 km afvalling, 10 km puntenkoers, 10 km afvalling, 10 km puntenkoers)

Squash: Tinne Gilis

Touwtrekken: Wim Broeckx, Wim De Schutter, Jan Hendrickx, Joeri Janssens, Luc Mertens, Raf Mertens, Wouter Raeymaekers, Johny Schuermans, Ief Smets, Dries Vermeiren en Joris Vermeiren

Timbling: Sam D’Hoop

Waterski: Olivier Fortamps (figuren)