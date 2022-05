Nauwelijks in actie voor de Red Flames, maar Diede Lemey is keepster van het jaar in Italië

Diede Lemey, keepster bij het Italiaanse Sassuolo en reservedoelvrouw bij de Red Flames, is donderdag door de Italiaanse voetbalbond uitgeroepen tot beste nummer één in de Serie A voor vrouwen. Ze haalde het voor onder meer de doelvrouw van de Italiaanse nationale ploeg (AC Milan) en de Franse nationale ploeg (Juventus).

De in Tielt geboren Lemey kan terugkijken op een sterk seizoen bij Sassuolo, dat knap vierde eindigde in de stand. Zelf kan Lemey ook knappe cijfers voorleggen en hield ze negen keren de nul in 22 competitiewedstrijden.

Ondanks haar puike prestaties in het buitenland klinkt Lemey’s naam in eigen land maar weinig bekend in de oren van voetballiefhebbers. Bij de nationale ploeg is ze voor bondscoach Ives Serneels immers geen vaste keuze. Zo zit Lemey ondanks 53 selecties aan slechts zeven caps.

Lemey verhuisde in 2017 op 20-jarige leeftijd van RSC Anderlecht naar de Italiaanse eersteklasser Verona. In 2018 maakte ze de overstap naar Atalanta Mozzanica. Een jaar later, in 2019, verhuisde ze naar haar huidige werkgever Sassuolo.