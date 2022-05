De dertiende rit in de Giro is een korte: 150 km van Sanremo naar Cuneo. Met één klim - de Colle di Nava 10 km aan 7% - op 100 kilometer van de meet die kan beslissen of het een massasprint wordt met alle snelle mannen, of met een beperktere groep. Of kan opnieuw een grote vluchtersgroep standhouden? Volg het hier live.