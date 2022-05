Onverwachte wending, deel zoveel: Delfine Persoon bokst niet meer in Dubai (maar wel in Abu Dhabi)

Weer een dag voorbij, weer een nieuwe wending omtrent de nakende bokskamp van Delfine Persoon, met als hoofdkamp de superster Floyd Mayweather. De kamp gaat niet door in Dubai, wel in Abu Dhabi.

Eerst ging de kamp vorige zaterdag door in Dubai op het helikopterplatform in de Burj Al Arab, het enige zevensterrenhotel ter wereld. Na het overleden van de sjeik en president werd die boksmeeting afgelast. De kamp werd vervolgens verschoven naar oktober, ook juni passeerde. Persoon en entourage waren al teruggevlogen naar België… toen de boksmeeting toch kon worden georganiseerd dit weekend. Halsoverkop vlogen ze terug naar Dubai. Die zou doorgaan in de Coca Cola Arena. Dan weer in de Burj. Nu vindt de kamp niet meer in Dubai plaats... maar wel in Abu Dhabi.

Het belangrijkste voor Persoon is evenwel dat ze dit weekend kan boksen tegen de Française Elhem Mekhaled. Want als ze wint, kan ze zo goed als zeker weer voor een WBC-wereldtitel boksen. (hjb)