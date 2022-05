Eintracht Frankfurt-fans geven spelers feestelijk onthaal na Europa League-winst: “Jullie hebben je onsterfelijk gemaakt”

Aanvoerder Sebastian Rode, die verschillende hechtingen kreeg op zijn voorhoofd na een botsing vroeg in de wedstrijd, sprak de menigte toe. “Bedankt voor deze geweldige ontvangst. Het is ongelooflijk. Bedankt voor de steun gedurende het hele seizoen. Hier is de beker. Die is voor jullie!”

In de straten rond het Römerberg-plein en in andere delen van de stad ontstonden aanzienlijke verkeersopstoppingen als gevolg van de massale opkomst. Stations van het openbaar vervoer in de omgeving werden gesloten, terwijl afspraken voor huwelijken op het stadhuis van tevoren werden afgezegd.

Tienduizenden mensen hadden al tot diep in de nacht feest gevierd nadat de overwinning in de finale tegen de Rangers was behaald. De politie van Frankfurt zei donderdag dat enkele fans voor overlast hadden gezorgd en flessen naar agenten hadden gegooid. Een politiewoordvoerder sprak van “een zee van gebroken glas” in het gebied.

Zo’n 50.000 fans reisden af naar Sevilla om hun ploeg aan het werk te zien. In Frankfurt zelf keken ongeveer 60.000 supporters naar de wedstrijd op vier grote schermen in het stadion van de Duitse club.