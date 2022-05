Tweede geval van apenpokken in België vastgesteld

Er is een tweede geval van het apenpokkenvirus vastgesteld in België. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst.

“Een tweede geval werd vannacht gediagnosticeerd op ons labo in Leuven in een staal van een man uit Vlaams-Brabant”, aldus Van Ranst. “Mensen die bij zichzelf letsels zoals op deze foto (zie onder) herkennen, kunnen best contact opnemen met hun arts.”

Het eerste geval van het apenpokkenvirus in België werd donderdag vastgesteld. Toen klonk het dat ook de partner van die eerste patiënt symptomen vertoonde, maar het is momenteel niet duidelijk of er een link is tussen beide gevallen.

Nog geen reden tot paniek

Het apenpokkenvirus komt uit Afrika, 1 tot 4 procent van de patiënten overlijdt eraan. Vrijdag komen de Belgische experts bij elkaar, om een gezamenlijk plan van aanpak te bespreken. Volgens Joris Moonens van het Agentschap Zorg & Gezondheid is het echter nog niet nodig om ons zorgen te maken over verspreiding bij de brede bevolking: “De ziekte wordt enkel overgedragen bij nauw contact, dus niet bij vluchtige contacten”, klinkt het.

De apenpokken worden veroorzaakt door een virus. Dat behoort tot dezelfde familie als de pokken, die in 1980 officieel werden uit­geroeid. De symptomen lijken ook op die van de pokken: koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitslag. Op de huid vormen zich blaasjes, gevuld met helder vocht of pus. Op een gegeven moment breken die blaasjes open, en vormen zich korstjes.

De apenpokken zijn echter een stuk minder ­gevaarlijk dan de ‘oude’ pokken, waaraan 30 procent van de patiënten stierf. De apenpokken gaan in de overgrote meerderheid van de gevallen binnen enkele weken vanzelf over.