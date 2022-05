Ed Sheeran in het geheim opnieuw papa geworden

Ed Sheeran (31) en zijn echtgenote Cherry Seaborn (30) hebben in het grootste geheim een tweede kindje gekregen. Het koppel maakte de zwangerschap nooit bekend, het was dus een grote verrassing dat de Britse zanger op Instagram aankondigde dat hij opnieuw papa is geworden van een dochter.

“Wilde jullie allemaal laten weten dat we een tweede, mooie babydochter hebben gekregen”, schreef Sheeran donderdagavond op Instagram, bij een foto van twee witte sokjes in een wieg. “We zijn allebei zó verliefd op haar, en dolgelukkig dat we een familie van vier vormen.”

Sheeran is notoir privaat, het is dus geen verrassing dat hij het nieuws over de zwangerschap geheim hield. Het koppel werd in augustus 2020 voor het eerst ouders, toen beviel Seaborn van hun eerste dochter Lyra Antarctica. Het is nog niet geweten hoe hun tweede kindje heet.