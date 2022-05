AA Gent houdt trainer Hein Vanhaezebrouck langer aan boord

Hein Vanhaezebrouck en AA Gent gaan nog wat langer met elkaar door. De Buffalo’s kondigden vrijdag aan dat de trainer een krabbel heeft gezet onder een contractverlenging tot 2024. “Het nieuws waar alle supporters van KAA Gent op zaten te wachten, is een feit”, klinkt het.

“Hein werd in december 2020 opnieuw aangesteld als coach, na een eerdere succesvolle periode tussen 2014 en 2017. Zijn contract liep af in juni van dit jaar, maar de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst werden succesvol afgerond”, aldus de club.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onder het bewind van Vanhaezebrouck werd AA Gent landskampioen (2015), won het de Supercup (2015) en de Beker van België (2022). Ook Europees presteerden de Buffalo’s sterk, met overwintering in de Champions League, Europa League en Conference League.

Het voorbije seizoen werd AA Gent vijfde, waardoor het nipt de Champions’ play-offs miste. Het verzekerde zich wel van winst in de Europe play-offs, maar was door winst van de Beker van België al zeker van een ticket voor de Europa League.