Medewerkers Johnny Depp en Disney getuigen: “Hij verloor Pirates-rol niet door Amber Heard”

Op het proces tussen het voormalige acteurskoppel Johnny Depp en Amber Heard hebben donderdag een ex, een vriend en voormalige managers van Depp getuigd. Ze schetsten geen fraai beeld van de Pirates-ster en trokken net als een Disney-kopstuk de bewering in twijfel dat hij zijn rol van Captain Jack Sparrow verloor door Heard.

De vuile was van Amber Heard (36) en Johnny Depp (58) wordt al wekenlang buiten gehangen in de rechtbank in Fairfax, Virginia. De twee hebben elkaar voor tientallen miljoenen aangeklaagd voor laster, maar tijdens het proces wordt alle vermeend huiselijk geweld, seksueel misbruik en alcohol- en druggebruik in detail beschreven.

Beiden spraken zelf al uitvoerig vanuit de getuigenbank, maar op dag 19 van het proces kwamen Depps ex, vriend en voormalige medewerkers getuigen. Voor de kant van Amber Heard weliswaar.

Het Disney-kopstuk

© REUTERS

In zijn miljoenenclaim beweert Depp dat hij een lucratieve rol in de zesde Pirates of the Caribbean-film verloor door Amber Heards opiniestuk waarin ze impliceerde slachtoffer te zijn van huiselijk geweld door Depp. Tina Newman, productieleider bij Disney, vertelde donderdag echter dat ze zich niet herinnert dat ze Heards opiniestuk zag, en dat ze niet weet of Depp overwogen werd voor een mogelijke zesde Pirates-film. Newman verklaarde dat ze geen weet had van iemand binnen of buiten het bedrijf die ooit zei besloten te hebben Depp niet in overweging te nemen voor de zesde Pirates of andere films door Heards opiniestuk.

Depps talentmanager

© AP

Ook Depps talentmanager Tracey Jacobs zei zich niet te herinneren dat Disney zich ertoe verbonden had om Depp een rol te geven in een zesde Pirates-film. Jacobs getuigde dat ze dertig jaar lang werkte voor Depp, tot ze door hem ontslagen werd net als “in feite iedereen in zijn leven”. Hij was ooit “de grootste ster ter wereld”, maar vanaf ongeveer 2006 was “zijn ster gedimd”. Het werd moeilijker om werk te vinden door de reputatie die hij had gekregen.

Volgens Jacobs was ze eerlijk tegenover Depp dat hij zijn carrière schaadde met zijn “onprofessionele gedrag”. Ze had het over drug- en alcoholgebruik, woedeaanvallen, voortdurend te laat komen op filmsets, onvoorbereid zijn. Hij moest vaak een oortje gebruiken om zijn tekst ingefluisterd te krijgen op de set. Tijdens het filmen van de vijfde Pirates of the Caribbean-film moest Jacobs naar eigen zeggen twee keer naar Australië vliegen door problemen met Depps gedrag.

Depps voormalige vriend

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een voormalige goede vriend van Johnny Depp, Bruce Witkin, vertelde in een videogesprek over Depps jaloezie, ook tegenover eerdere partners zoals Vanessa Paradis, en zijn alcohol- en druggebruik. “In mijn ervaring zijn het diepgewortelde problemen waarmee hij kampt. Het had niets te maken met Amber, naar mijn mening.” Volgens Witkin was hij nooit getuige van geweld tussen Depp en Heard, maar zag hij wel verwondingen. Heard had eens blauwe plekken op haar arm die eruit zagen “alsof iemand haar arm had vastgegrepen”. En hij merkte op een ander moment dat Depp een gezwollen lip had.

Hij praatte tegen Depp over zijn alcohol- en druggebruik, maar anderen vermeden dat vaak omdat ze op een goed blaadje wilden blijven bij hem. “Mensen die op zijn loonlijst staan gaan niet veel zeggen”, omdat ze hun job niet willen verliezen, aldus Witkin.

Witkin en Johnny Depp waren bevriend van ongeveer 1982 tot eind 2017, toen Depp hem een berichtje stuurde dat hij hem “een mes in de rug had gestoken” en hem sindsdien negeerde. Witkin, die in een band speelde met Depp, had toen getuigd in een rechtszaak tussen Depp en zijn zakenmanager. “Ik weet dat hij niet blij was met mijn getuigenis, maar ik ging niet liegen”, zei Witkin daar donderdag over in zijn nieuwe getuigenis.

Depps ex

© AP

Ook actrice Ellen Barkin, die Depp sinds 1990 kent en in 1994 enkele maanden een “seksuele relatie” met hem had, vertelde over Depps alcoholgebruik en jaloezie. Volgens haar was Depp “het meeste of veel van de tijd” dat ze samen waren dronken, en was hij controlerend en jaloers. “Ik had eens een schram op mijn rug en hij werd heel, heel kwaad. Hij hield vol dat dit kwam omdat ik seks zou gehad hebben met iemand anders.” Barkin getuigde ook dat toen ze Fear and Loathing in Las Vegas opnamen, Depp eens een wijnfles door de hotelkamer gooide tijdens een ruzie, richting haar en anderen.

Depps zakenmanager

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De rechtbank kreeg een videogetuigenis te zien van Joel Mandel, zakenmanager van Depp van ongeveer 1999 tot 2016. Volgens Mandel werd het rond 2010 moeilijker om met Johnny Depp te werken door zijn “overdreven” geworden dagelijkse drank- en druggebruik, dat leidde tot “meer onregelmatig gedrag, meer stresserend gedrag, meer momenten waarop het moeilijk was om de soort gesprekken te hebben die nodig waren om mijn job te doen”. Depp werd onvoorspelbaar, overreageerde op dingen, en hield zich minder in om zich agressief te uiten als hij kwaad was, aldus Mandel.

Mandel begon in 2015 naar eigen zeggen erg vaak zijn bezorgdheid te uiten over de “erg slechte financiële omstandigheden” van Depp, die zeer veel uitgaf. Tot wel 300.000 dollar per maand voor personeel. Maar zijn waarschuwingen maakten Depp vooral kwaad. In 2016 ontsloeg Depp hem. Zijn bedrijf werd daarna aangeklaagd door de acteur omdat het slecht omgesprongen zou hebben met Depps financiën. De zaak werd in 2018 geschikt.

Heards advocaten

Heards voormalige advocate Michelle Mulroney vertelde dat ze voor de actrice werkte in februari 2015, toen ze overlegde met Depps advocaten over een huwelijkscontract en op een dag een “erg gemeen” telefoontje kreeg van Depp. “Hij noemde mij een bitch” en zei dat hij haar in naam van Heard ontsloeg. Volgens Mulroney dacht ze dat hij dronken was. “Ik was extreem van slag door dat telefoontje.”

De aanleiding voor de rechtszaak van Johnny Depp tegen Amber Heard is haar opiniestuk in The Washington Post in 2018. Advocaat Eric George zei donderdag dat Heard nochtans al zijn juridische advies volgde om rechtszaken te vermijden. Hij las het stuk grondig en zij deed alle aanpassingen die hij voorstelde om ervoor te zorgen dat geen gegronde zaak, vooral dan een lasterzaak, tegen haar gevoerd kon worden, aldus George.

Depps voormalige advocaat

Amber Heard (rechts) luistert naar Waldmans videogetuigenis. — © REUTERS

Uitspraken van een voormalige advocaat van Depp in The Daily Mail in 2020 – dat Heards beschuldigingen een “hoax” waren – vormden dan weer de aanleiding voor de lasterzaak die Heard op haar beurt aanspande tegen Depp. De advocaat, Adam Waldman, was donderdag ook opgeroepen als getuige, maar zijn getuigenis bleef beperkt: een andere advocaat van Depp droeg hem op om op de meeste vragen niet te antwoorden omdat zijn gesprekken met Depp onder het beroepsgeheim vallen. Wel gaf Waldman toe dat hij geen persoonlijke kennis had over de relatie tussen Depp en Heard: “Ik was er niet bij”. Waldman ontmoette Depp na de scheiding.

Heards talentmanager

Heards talentmanager Jessica Kovacevic getuigde dat de actrice werk had verloren door Waldmans bewering dat ze loog. Ze verloor onder meer een filmdeal die ze had met Amazon en een campagne met L’Oreal. Bovendien kreeg Heards carrière geen boost na haar nochtans gesmaakte rol in de blockbuster Aquaman. Dat is abnormaal, volgens Kovacevic, en hoewel ze er geen tastbaar bewijs voor heeft, ziet de manager de “constante tweets en negativiteit” als enige logische verklaring.

De socialemedia-expert

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Een expert kwam donderdag uitleggen welke negatieve impact Waldmans uitspraken hadden. Ron Schnell, directeur van de Berkeley Research Group, getuigde dat hij een analyse maakte van hashtags over Heard en Depp tussen april 2020 en januari 2022. Er waren ruim 2 miljoen negatieve tweets over Heard. Het ging onder meer over de hashtags “JusticeForJohnnyDepp,” “AmberHeardIsAnAbuser,” “WeJustDontLikeYouAmber” en “AmberTurd”.

(adb, sgg)