Everton is gered na onwaarschijnlijke comeback, Chelsea en Romelu Lukaku niet voorbij Leicester en Timothy Castagne

Er stonden donderdagavond nog drie inhaalwedstrijden op het programma in de Premier League. Chelsea ontving Leicester City in eigen huis, Everton nam het op tegen Crystal Palace en Burnley moest naar Aston Villa. Die laatste twee wedstrijden waren nog levensbelangrijk in de strijd om het behoud.

Chelsea - Leicester City 1-1

Om zeker te zijn van de derde plaats moest Chelsea in eigen huis winnen van Leicester City. Voor de club van Youri Tielemans, die op de bank startte, en Timothy Castagne stond er niets meer op het spel, maar ze gaven zich niet zomaar gewonnen. James Maddison opende de score al na zes minuten voor de bezoekers, Marcos Alonso kon Chelsea langszij brengen. Als Chelsea op de slotspeeldag verliest en Tottenham wint, zakt het nog naar de vierde plaats.

Voor Romelu Lukaku was het een moeilijke wedstrijd. Hij kwam niet tot scoren en werd dik tien minuten voor tijd naar de kant gehaald. Youri Tielemans was er bij Leicester niet bij, Timothy Castagne stond wel 90 minuten tussen de lijnen.

Everton - Crystal Palace 3-2

Met nog twee wedstrijden te spelen was Everton nog steeds niet gerecht. Als ‘The Toffees’ wonnen, waren ze wel zeker van het behoud. En dat deden ze, niet zonder slag of stoot. Crystal Palace stond bij de rust nog met 0-2 op voorsprong, maar in de tweede helft sloeg Everton terug. Michael Keane (54’), Richarlison (75’) en Dominic Calvert-Lewin (85’) verzekerden hun club van een verlengd verblijf in de hoogste voetbalklasse.

Aston Villa - Burnley 1-1

Burnley heeft een punt gepakt op het veld van Aston Villa. Het werd 1-1, maar veel schiet Burnley niet op. Het blijft op een degradatieplaats staan. Op de slotspeeldag moeten ‘The Clarets’ beter doen dan Leeds United om niet te degraderen.