Eerste geval van apenpokkenvirus vastgesteld in België

Er is een eerste geval van het nieuwe apenpokkenvirus vastgesteld in België. Dat meldt Isabel Brosius, onderzoeker van het Instituut voor Tropische Geneeskunde, aan de VRT. Volgens Joris Moonens van het agentschap Zorg & Gezondheid heeft ook de partner symptomen, dus mogelijk is er ook een tweede geval.

Voor het eerst doen de apenpokken de ronde in Europa. De besmettelijke ziekte, waaraan 1 tot 4 procent van de patiënten overlijdt, komt uit Afrika. Er is nu ook een eerste besmetting in ons land bevestigd.

“Het gaat om iemand die zich bij ons in Antwerpen heeft gemeld met klachten. Er zijn stalen afgenomen, die zijn verstuurd naar een referentielabo in Nederland en laat vandaag hebben we de finale bevestiging gekregen dat het gaat om het apenpokkenvirus. De persoon is kwestie is niet heel ziek”, zegt onderzoeker Isabel Brosius. De persoon moet wel in quarantaine.

Morgen komen de Belgische experten bij elkaar.

De apenpokken worden veroorzaakt door een virus. Dat behoort tot dezelfde familie als de pokken, die in 1980 officieel waren uit­geroeid. De symptomen lijken ook op die van de pokken: koorts, hoofdpijn, spierpijn, rillingen en uitslag. Op de huid vormen zich blaasjes, gevuld met helder vocht of pus. Op een gegeven moment breken die blaasjes open en vormen zich korstjes. Maar de apenpokken zijn een stuk minder ­gevaarlijk dan de ‘oude’ pokken, waaraan 30 procent van de patiënten stierf. De apenpokken gaan in de overgrote meerderheid van de gevallen binnen enkele weken vanzelf over.

Engeland telt intussen negen apenpokkenpatiënten. Er komen ook meldingen uit andere Europese landen. Portugal heeft al 14 bevestigde gevallen van apenpokken gemeld, Spanje zeven en Zweden één. Ook in de VS is er al één geval gevonden.