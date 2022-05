Giro hele dag in het teken van Wouter Weylandt

Naast de euforie bij ritwinnaar Oldani was er in de Giro gisteren ook heel veel plek voor integere momenten van rouw. Elf jaar na zijn jammerlijke overlijden passeerde het Giro-peloton voor de eerste keer terug over de Passo del Bocco, de klim waar in de afdaling Wouter Weylandt het leven liet.

De Giro-organisatie liet de passage op de Passo del Bocco niet zomaar passeren en organisator Mauro Vegni legde bloemen neer bij het herdenkingsmonument van Weylandt. Tijdens de live-uitzending las Eurosport-commentator de brief van Weylandts zus Elke voor die ze jaarlijks als een soort ritueel schrijft voor haar overleden broer. Ook in het peloton moesten heel wat renners slikken. Richie Porte was er destijds bij in de Giro van 2011. Hij vond het vreselijk om er opnieuw voorbij te moeten. “Ik zal een saluut aan Wouter brengen. Het was een zwarte dag voor het wielrennen, maar ik heb er wel een mooie vriendschap met zijn zus Elke aan overgehouden die ik vandaag nog koester. Ik heb voor de rit nog contact gehad met Elke. De hele dag dacht ik aan hem.”

Giacomo Nizzolo was destijds als neoprof ploegmaat van Weylandt en deelde tot voor de Giro met hem de kamer tijdens het voorjaar. “Ik ben even stil geworden toen ik zag dat we de Passo del Bocco zouden passeren. Wouter was een fijne kerel. Hij sprak zelfs een mondje Italiaans, dat was vaak lachen. Mijn gedachten waren bij zijn zus en familie.”

De Nederlander Jos van Emden passeerde in 2011 de Passo del Bocco nadat Weylandt er ten val kwam. “Dat was het dieptepunt van mijn carrière, een moment dat ik hoop nooit meer mee te maken, maar het was onmogelijk om er niet aan terug te denken.”(sfj)