Waren ze u ook al opgevallen? In de Giro dragen heel wat renners een armbandje, vaak in dezelfde kleur als hun uitrusting. Mathieu van der Poel kreeg zelfs een roze exemplaar toen hij in de leiderstrui rondreed. Niet dat MVDP tijdens de koers bezig is met accessoires, het armbandje geeft hem informatie over het volume van zijn inspanningen en zijn nachtrust en herstel.