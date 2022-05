De hockeytandem is verenigd – maar in een andere volgorde. De Nederlander Michel van den Heuvel, gewezen assistentcoach, nam na het olympisch goud van Tokio over van succesbondscoach Shane McLeod. Vandaag is de Nieuw-Zeelander terug uit zijn sabbatical in zijn geboorteland. Als assistent. Maar zeg niet T3. “Die term is een diskwalificatie voor ons werk.”