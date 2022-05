Oud-president George W. Bush doet pijnlijke verspreking over invasie in Oekraïne

George Bush heeft zich woensdag op een pijnlijke manier versproken tijdens een evenement in het Bush Presidential Center. De voormalige Amerikaanse president had het over president Poetin en gaf kritiek op “het besluit van één man om een volledig ongerechtvaardigde en wrede invasie van Irak te lanceren”. Hij bedoelde uiteraard Oekraïne, maar verwarde het met de door de VS geleide invasie in Irak toen hij president was. Het aanwezige publiek en Bush konden uiteindelijk lachen met de verspreking.