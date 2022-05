PODCAST. Hij kan 1.500 jobs in Limburg opleveren, maar waarom is die Einstein-telescoop zo belangrijk voor jou?

Krijgt Limburg zijn eigen CERN? Onze provincie is in de ban van de Einstein-telescoop, een van de meest ambitieuze en prestigieuze wetenschappelijke projecten ooit in Europa. De telescoop zal ons meer leren over de geschiedenis van onze planeet en ons heelal. De concurrentiestrijd om de telescoop binnen te halen woedt ondertussen hevig tussen België, Nederland en Duitsland enerzijds en Italië anderzijds. Waarom het zo belangrijk is voor Limburg om de telescoop naar hier te halen, dat hoor je in deze aflevering.