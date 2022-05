Steven Defour spreekt ex-club Burnley goede moed in voor cruciale wedstrijden: “Gewoon blijven gaan, jongens”

Niet alleen bovenaan, maar ook onderin de Premier League is het nog razend spannend. Burnley speelt donderdagavond een belangrijke wedstrijd tegen Aston Villa in de strijd om het behoud. ‘The Clarets’ moeten met nog twee wedstrijden te gaan nog één plaats goedmaken om niet te degraderen. Steven Defour sprak zijn ex-club alvast goede moed in met een videoboodschap.

“Hey guys, Stevie D over here”, begon de assistent-coach van KV Mechelen aan zijn boodschap. “Ik wil jullie gewoon vertellen dat jullie fans geweldig waren de laatste jaren. Ik hoop dat jullie hetzelfde kunnen doen tijdens de laatste twee wedstrijden, zodat we in de Premier League kunnen blijven.”

“Aan de spelers wil ik zeggen dat ze gewoon moeten doorzetten”, ging Defour verder. “De laatste weken was het een plezier om naar jullie wedstrijden te kijken. Ik hoop dat jullie op die manier kunnen doordoen zodat we jullie ook volgend jaar terug in de Premier League zien. Gewoon blijven gaan jongens, see you soon”.

Of de boodschap ook aangekomen is, zal moeten blijken. De redding is alvast nog mogelijk. Het verschil met Leeds United bedraagt één punt, Everton staat twee punten voor. Eén van die ploegen inhalen en het behoud is een feit. Op de slotspeeldag neemt Burnley het in eigen huis op tegen Newcastle.