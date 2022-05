Zo zag u de Genk-spits nog nooit: Paul Onuachu draagt origineel (trouw?)kostuum

Of het zijn trouwkostuum is durven we niet met zekerheid zeggen maar Paul Onuachu kondigde via Instagram wel aan dat zijn liefdesverhaal met vriendin Tracy nog niet ten einde is. “The adventure continues”, klinkt het. Eind deze maand stappen de twee een eerste keer in het huwelijksbootje in Ghana, later volgt het tweede deel van de bruiloft in Nigeria.