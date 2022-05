Drie Limburgse zangeressen dingen mee naar finaleplek in ‘The Voice Kids’

Genk/Maasmechelen

De jonge talenten van The Voice Kids moeten nog één horde nemen voor de grote finale van volgende week. In de halve finale strijden nog drie Limburgse zangeressen mee. Anne (14) uit Maasmechelen zal K3 proberen te overtuigen met This City van Sam Fischer. Coach Hanne zit in quarantaine en jureert via een schermpje. Ook Lena (14) uit Maasmechelen moet het via een scherm doen, maar zij krijgt wel een groot exemplaar. Zij zingt voor haar coach Laura Can’t Feel My Face van The Weeknd. Tenslotte is het in het team van Metejoor aan Zita (14). De Genkse waagt zich aan Love Me Like You Do van Ellie Goulding.(nco)

