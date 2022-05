Rihanna is voor het eerst mama geworden

Rihanna en rapper ASAP Rocky zijn voor het eerst mama en papa geworden. Dat melden onder meer TMZ en People. Zij weten dat Rihanna al beviel op 13 mei. Maar het koppel heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd. Ook is nog niet geweten hoe het kleintje zal heten.

Rihanna maakte in januari bekend dat ze zwanger was van haar eerste kindje. Ze werd toen in New York gefotografeerd met een duidelijk zichtbaar buikje. In de daarop volgende maanden schuwde de zangeres de fotografen ook niet. Ze verscheen meermaals trots met (bijna) blote buik in het openbaar.

© BELGAIMAGE