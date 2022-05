Franse middenvelder twee jaar langer bij Lommel SK

Pierrot kwam begin dit jaar over van eersteklasser Seraing en groeide al snel uit tot een vaste waarde onder hoofdtrainer ad interim Brian Eastick. De Fransman was één van de uitblinkers, die groen-wit redde uit degradatiegevaar en zorgde voor een verlengd verblijf in 1B. De Nederlandse middenvelder Bryan Smeets (29) koos dan weer voor een nieuw avontuur bij reeksgenoot RWDM. Achter de schermen wordt er druk werk gemaakt van een compleet nieuwe trainersstaf. Witte rook wordt volgende week verwacht.