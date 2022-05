Strengste abortuswet van Amerika officieel goedgekeurd

Het wetsvoorstel volgt het Texaanse model, een wet die in september al van kracht werd en stelt dat abortus verboden is vanaf zes weken zwangerschap. Oklahoma gaat nu nog een stap verder: het wetsvoorstel onderwerpt alle “aanbieders van abortus” en iedereen die daarbij helpt - bijvoorbeeld de persoon die de zwangere vrouw vervoert of financieel steunt - aan civiele rechtszaken.

De wet zou onmiddellijk in werking treden zodra de gouverneur van Oklahoma, de Republikeinse Kevin Stitt, er zijn handtekening onder zet. Stitt is niet onbesproken in de hele abortuskwestie. Recent nog haalde hij het nieuws door zijn belofte dat “zijn staat de meest anti-abortus staat zou worden”. De staat doet met deze vernieuwde wet een nieuwe poging tot het volledig verbieden van abortus.

Nog opvallend aan het wetsvoorstel is dat er niet enkel met straffen gedreigd wordt, maar ook beloningen uitgevaardigd worden. Iemand die met succes een rechtszaak kan aanspannen kan zo een beloning tot 10.000 dollar ontvangen.

Medisch noodgeval

De wet definitieert een ongeboren kind als “een menselijke foetus of embryo in elk stadium van de zwangerschap vanaf de bevruchting tot de geboorte”. Kortom: de hele zwangerschap. Voorstanders van het recht op abortus hebben betoogd dat deze wet in theorie betekent dat zelfs anticonceptiemiddelen verboden moeten worden.

Oklahoma wil wel een uitzondering maken voor vrouwen die omwille van een medisch noodgeval een abortus moeten plegen, maar ook in dat geval gaat het enkel om situaties waarbij het leven van de ongeboren baby of de moeder in gevaar is. Als er sprake is van incest of verkrachting, kan abortus alleen plaatsvinden wanneer er ook klacht is ingediend bij de politie.

“We geloven dat God een bijzonder plan heeft voor elk leven en ieder kind”, aldus gouverneur Stitt. “We willen dat iedereen dezelfde kansen krijgt in Oklahoma, en een kind aborteren is niet het juiste antwoord.”