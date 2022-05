Eind goed, al goed: transmigrant kan winnend kraslot van 250.000 euro na twee maanden verzilveren

De Algerijnse transmigrant die in maart 250.000 euro won met een kraslot in de Spar in Zeebrugge, heeft zijn geld eindelijk ontvangen. Omdat de man illegaal in ons land verblijft, kon hij geen bankrekening openen om het geld op te storten. Maar samen met zijn advocaat Alexander Verstraete is dit nu nu toch gelukt. “Hij is uiteraard enorm gelukkig”, zegt Verstraete.

S. vertrok een vijftal maanden geleden uit zijn geboorteland en trok te voet via Spanje en Frankrijk naar België. Daar belandde hij samen met een landgenoot in de kerk van Zeebrugge, waar ze opvang kregen. Met elke euro die ze konden missen kocht het duo in de Spar kraslotjes in de hoop iets te winnen. En zie, twee maanden geleden won S. zo maar eventjes 250.000 euro met een CA$H-kraslot. “Ik kon het haast niet geloven”, vertelde hij daarover. “Ik kocht het winnende ticket met de winst van drie andere, goedkopere tickets. Het winnende ticket kostte mij vijf euro. Ik had enorm veel geluk.”

Zijn vreugde was evenwel van korte duur toen bleek dat S. zijn geld niet kon innen omdat hij als illegaal geen bankrekening op zijn naam kon openen. De Nationale Loterij wil dergelijke sommen immers niet cash uitbetalen aan winnaars. Bovendien durfde hij niet naar de Nationale Loterij in Brussel te stappen uit schrik om als illegaal gearresteerd te worden. Hij stuurde daarom drie kennissen naar Brussel, maar die werden gearresteerd omdat vermoed werd dat ze het lotje van S. gestolen hadden. Om hun onschuld te bewijzen, werd S. gevraagd om in het politiekantoor zelf zijn verhaal te komen doen. Dat deed hij samen met advocaat Alexander Verstraete uit Varsenare. De drie mannen werden vrijgelaten en sindsdien werd het winnend lotje in bewaring gehouden bij de politie.

Geen champagne

Halfweg april stond S. in de tuin van meester Verstraete de pers te woord. “Wat ik met dat geld ga doen? Ik wil hier een huis en een auto kopen, een vrouw vinden om mee te trouwen. Mocht dat allemaal lukken, zou dat fantastisch zijn”, vertelde hij toen. Meester Verstraete stelde vervolgens alles in het werk om een bank te vinden die voor S. een rekening op zijn naam wou openen. En dat is nu dus gelukt. “We zijn donderdagmiddag samen naar het hoofdkantoor van de Nationale Loterij in Brussel getrokken om het geld te innen”, zegt meester Verstraete. “Het ging er behoorlijk zakelijk aan toe. Een fles champagne hebben we niet ontkurkt (lacht). Maar mijn cliënt is uiteraard heel gelukkig dat hij het geld eindelijk in handen heeft. Hij is nog altijd van plan om een huis te kopen.”