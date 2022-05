Russische oud-kolonel kritisch was over de oorlog, spreekt plots andere taal: “Oekraïne, maak je maar niet te veel illusies”

Consternatie enkele dagen geleden in mening Russische huiskamer toen Michail Chodarenok, kolonel op rust en gewezen commandant van de luchtmacht in het dagelijkse praatprogramma op staatszender Rusland-1 plots afweek van de standaard propagandaretoriek over de ‘speciale militaire operatie’. Hij gaf minutenlang een ongezien sombere kijk op de voortgang van het conflict. Enkele dagen later was zijn grimmiget visie plots verdwenen als sneeuw voor de zon. “Rusland heeft nog maar amper een tiende van zijn militair potentieel ingezet, dus wees maar niet te zegezeker Oekraïense politici”, zo klonk de oud-kolonel plots vol zelfvertrouwen.