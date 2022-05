Al bijna 2 miljoen “koortsbesmettingen” in Noord-Korea

In Noord-Korea zijn intussen al bijna twee miljoen patiënten geregistreerd met koorts, een week nadat de eerste officiële coronabesmetting werd vastgesteld. Op woensdag werden 262.000 gevallen opgetekend, melden staatsmedia.

Van die twee miljoen zouden intussen ruim 1,2 miljoen mensen hersteld zijn. Het aantal doden is in een week tijd ook gestegen naar 63. Noord-Korea telt bijna 26 miljoen inwoners.

Volgens experts beschikt het land niet over voldoende testcapaciteit om vast te stellen of mensen aan COVID-19 lijden en wordt er daarom gesproken van “koortspatiënten”. De Wereldgezondheidsorganisatie gaat ervan uit dat er ook nog geen landelijke vaccinatie heeft plaatsgevonden.

Pyongyang heeft pas afgelopen donderdag officieel de eerste gevallen van COVID-19 bevestigd. Het land voerde de voorbije twee jaar een zero-COVID-strategie, nadat het in het begin van de pandemie de grenzen had gesloten. Intussen is een lockdown van kracht en worden voorlichtingscampagnes gelanceerd.