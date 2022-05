Hasselt

Om stroomtekorten op het net te vermijden, worden de laadpaal, elektrische boiler of warmtepomp thuis automatisch tijdelijk afgeschakeld. Dat nieuwe systeem wordt nu alvast uitgeprobeerd bij vierhonderd gezinnen. Zorgt dit dan niet voor koude douches of slecht opgeladen wagens bij weinig wind of zon? “Het gezin merkt er niets van, behalve dan de lagere energiefactuur.”