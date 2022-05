“Droge, rustige nacht met minima van 10 graden”

Zaterdag blijft het in Limburg overal droog met van tijd tot tijd ruimte voor de zon. Op beschutte plekjes zal het dan zeker niet onaangenaam vertoeven zijn. Ook al bevinden we ons inmiddels in gevoelig koelere luchtmassa’s dan enkele dagen geleden het geval was. Toen werd het nog een goeie 30 graden, nu moeten we het doen met een goeie 20 graden.

In een open omgeving komt er gemiddeld 3 Beaufort uit het westen te staan. Tijdens de avonduren zal de wind snel luwen en in de nacht naar zondag valt de wind volledig weg. Daardoor wordt het nevelig en kan er regionaal ook mist worden gevormd.

De temperatuur zakt naar een minimum rond 8°C. Het blijft droog.

