Tongeren

Donderdagnamiddag heeft de lokale politie samen met Securail, de Lijn, de spoorwegpolitie en drugshond Mila een controle gehouden op enkele lijnbussen en treinreizigers.

Zowel op de bussen als in het station werden de nodige vaststellingen verricht in kader van drugsbezit. Één persoon had een dusdanige hoeveelheid bij dat hij werd gearresteerd. mm