Sergio Gomez ziet sterk seizoen bij Anderlecht bekroond met selectie voor nationale ploeg van … Catalonië

Sergio Gomez (21) is voor het eerst opgeroepen voor Catalonië. De Catalaanse nationale ploeg wordt uiteraard niet erkend door FIFA of UEFA, maar kan wel gewoon vriendschappelijke wedstrijden spelen. De tegenstander eind deze maand is Jamaica.

Het eerste seizoen van Sergio Gomez in de Belgische competitie was een voltreffer. Anderlecht-coach Vincent Kompany haalde hem binnen om op linksback te posteren, maar eigenlijk is Gomez een aanvallende speler. Dat is ook te zien aan zijn statistieken: zeven doelpunten en vijftien assists over alle competities heen dit seizoen. Niet slecht voor een linksachter, al neemt hij wel de strafschoppen en de meeste stilstaande fases voor zijn rekening.

Een selectie voor de hoofdmacht van Spanje zat er nog niet in, maar ook bij de Spaanse U21 doet Gomez het uitstekend. In de voorbije EK-kwalificatiecampagne scoorde hij zes keer een deelde hij vijf assists uit in zeven wedstrijden.

Eerste wedstrijd sinds 2019

Als bekroning voor zijn sterk seizoen is Gomez nu geselecteerd voor de nationale ploeg van Catalonië. Op woensdag 25 mei nemen de Catalanen het in een vriendschappelijke interland op tegen Jamaica. De wedstrijd wordt in Girona gespeeld. Het is al meer dan drie jaar geleden, van maart 2019, dat de Catalaanse nationale ploeg nog eens een wedstrijd speelde. Toen won het met 2-1 van Venezuela.

Vele Catalanen zouden het wel willen, maar Catalonië is nog steeds geen land. Daarom mag het ook niet deelnemen aan competities van de FIFA of de UEFA. Nochtans zouden ze een meer dan degelijke ploeg kunnen samenstellen. In de nieuwe Catalaanse selectie zijn Dani Olmo (RB Leipzig), Marc Bartra (Real Betis), Riqui Puig (FC Barcelona) en Hector Bellerin (Real Betis) de bekendste namen.