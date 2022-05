Bommelding op vlucht naar Brussels Airport: vliegtuig naar uithoek luchthaven gebracht

Er is een bommelding binnengekomen voor een vlucht die kort voor 18.00 uur geland is op de luchthaven Brussels Airport. Dat meldt VRT Nieuws en het nieuws wordt bevestigd door de federale politie. Het vliegtuig is naar een uithoek van de luchthaven geleid, waar de passagiers, de lading en het toestel zelf grondig worden gecontroleerd

Volgens VRT Nieuws gaat het om een Airbus 220 van Air Baltic, die opgestegen was in Riga, de hoofdstad van Letland, en Brussels Airport als bestemming had. Daar is het toestel kort voor 18.00 uur geland.

“We kunnen bevestigen dat er een mogelijke dreiging was. Iets voor 18 uur is het vliegtuig geland en dat werd naar een veilige zone op het tarmac gebracht. We nemen de nodige maatregelen, maar de rest van de luchthaven blijft operationeel”, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport. “De federale politie voert een zoekactie uit. Voor de bagage en de passagiers is die momenteel al achter de rug. Zij hebben dan ook het vliegtuig mogen verlaten.”

Waar de bommelding is binnengelopen of waar ze vandaan kwam, is nog onduidelijk. “We nemen de melding vanzelfsprekend ernstig en nemen geen enkel risico”, klinkt het bij de federale politie.