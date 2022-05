Poetin laat koppen rollen: de ene na de andere topmilitair moet vertrekken

De lijst van Russische topmilitairen die aan de kant worden geschoven na nederlagen in Oekraïne groeit elke dag. Donderdag meldden de Britse inlichtingendiensten dat de admiraal van de Zwarte Zee-vloot de laan was uitgestuurd en de viceadmiraal gearresteerd. Ook de verloren slag om Charkov deed een belangrijke kop rollen. Allemaal carrièremilitairen die in de opbouw naar de invasie door Poetin persoonlijk waren gepromoveerd.