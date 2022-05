Het zeldzame Saladin-gevechtsvoertuig is al teruggekeerd. — © UK.Gov

Bijna 10 jaar heeft het geduurd, maar eindelijk krijgt het War Heritage Institute de pantservoertuigen terug die een Britse majoor met een list bij het Brussels legermuseum kon wegkapen. Zij zijn zeker niet het enige slachtoffer van de majoor, want ook in andere landen ging hij in legermusea op schattenjacht.