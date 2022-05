Kobe Ilsen papa geworden: “Wens, wonder, werkelijkheid”

Kobe Ilsen (40) en zijn zes jaar jongere verloofde Sara mochten begin deze week hun eerste kindje verwelkomen. Het koppel deelde vandaag hun eerste foto met hun zoontje Magnus op Instagram. “Wens, wonder, werkelijkheid”, schreef papa Ilsen erbij.

Eind vorig jaar kondigden de radio- en tv-maker en zijn vriendin, die als videoreporter werkt, via Instagram aan dat ze hun eerste kindje verwachtten. “Ik ben bijna 40, ik heb de vrouw van mijn leven gevonden”, zei Ilsen vorig jaar nog in deze krant. “Ik ben een mens, net zoals de acht miljard andere mensen op deze aardbol. We zijn geprogrammeerd om kinderen te maken en ik ben daar geen uitzondering op.”

Het regent alvast reacties en felicitaties, waaronder één opvallende van collega-dj en goeie vriend Viktor Verhulst. “Binnen 16 jaar in de kroeg met nonkel Vik.”