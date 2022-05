Heard vs. Depp: is het tij gekeerd nu ook Amber haar kant van het verhaal mag vertellen?

In de rechtbank van het Amerikaanse Fairfax is het aan Amber Heard om te getuigen over haar relatie met Johnny Depp. Of haar versie van het verhaal het proces tussen het voormalige acteurskoppel een andere wending kan geven, is nog maar de vraag. “De publieke opinie heeft eigenlijk al kant gekozen, maar ze kan wel nog één ding doen.”

Even terug in de tijd: Johnny Depp (58) beweert dat zijn ex-vrouw zijn reputatie en carrière heeft geruïneerd nadat ze eind 2018 een opiniestuk schreef in The Washington Post. Volgens de acteur zou Heard daarin beweren dat ze het slachtoffer werd van huiselijk geweld, zijn naam werd echter nooit genoemd in het artikel. Tocht eist Depp een schadevergoeding van 50 miljoen dollar, goed voor het bedrag dat hij naar eigen zeggen door de neus geboord zag nadat verschillende filmstudio’s hem aan de deur zetten. De 36-jarige Heard, bekend van Justice league en Aquaman, wilde de zaak laten seponeren, maar dat lukt niet. Daarop diende de actrice zelf een tegeneis in van 100 miljoen dollar.

Ruim een maand geleden startte het monsterproces waarop beide aanklachten behandeld worden. Al weken horen de rechter, een zevenkoppige jury en tal van journalisten de smeuïgste details aan over de relatie tussen de twee. De eerste weken kwamen Depp en zijn entourage aan het woord, en dat deed de populariteit van de Pirates of the Caribbean-acteur alleen maar groeien. Sociale media worden overspoeld met filmpjes en memes met #teamdepp als bijschrift. Nu het de beurt is aan Heard om te getuigen, is het afwachten of de publieke opinie zal veranderen. Kan haar versie van de feiten het tij doen keren? “Dat zal heel moeilijk worden”, zegt communicatie-expert en reputatiecoach Jeroen Wils. “Er is maar één ding dat zou kunnen helpen.”

Volgens Wils speelt het imago van Depp in zijn voordeel. “Het grote publiek vindt Johnny Depp veel geloofwaardiger dan Amber Heard”, zegt hij. Dat heeft alles te maken met wat hij zegt en hoe hij doet. “Hij is bij het grote publiek bekend als een man met een rebels kantje, iemand met een hoek af. Hij heeft scherpe kantjes en tekortkomingen en probeert die niet te verstoppen. Hij is niet perfect en hij wil dat ook niet zijn. Depp is geen heilig boontje, en net dat geeft hem een bepaalde aaibaarheidsfactor.”

In de rechtbank lijkt hij trouw te blijven aan die rebelse persoonlijkheid. Zo is hij tijdens het proces meermaals in de lach geschoten op momenten die voor de tegenpartij van belang waren, houdt hij vaak zijn zonnebril op en zit hij tekeningetjes te maken tijdens getuigenissen. Maar ook dat lijkt het grote publiek te smaken. Sociale media staan vol korte filmpjes van dat soort momenten, en mensen bejubelen zijn gedrag.

De filmpjes die over Heard gaan en gedeeld worden, drijven dan weer de spot met de actrice. Hoe zij zich gedraagt in de rechtbank – serieuzer, maar ook emotioneler – wordt weggezet als dramatisch en hysterisch. “Dat Depp zich rebels blijft gedragen, en dus geen andere rol speelt dan hoe hij gekend is bij het publiek, maakt hem authentiek”, stelt Wilt. “Hij blijft trouw aan zichzelf en dat is belangrijk voor een duurzame reputatie. Bij Heard wordt blijkbaar het tegenovergestelde beweerd, namelijk dat ze al van bij het begin van het proces een rol speelt. Dat ze acteert. Zo zou ze haar getuigenissen meer dan nodig dramatiseren, zo oordeelt de publieke opinie.”

Ook dat ze haar PR-team buitengooide kort na getuigenissen van Depp, maakt Heard niet bepaald geliefd. Ze zou niet tevreden geweest zijn met bepaalde krantenkoppen die verschenen. “Die stunt heeft het beeld versterkt dat niet Johnny Depp, maar net zij de publieke opinie aan haar kant wilde krijgen. Dat helpt haar niet om authentiek over te komen. Het maakt haar getuigenissen ongewild minder geloofwaardig.”

Bovendien raakte ook nog eens bekend dat Heard heeft gelogen over een donatie. Eerder had de actrice gezegd dat ze de 7 miljoen euro die ze na hun scheiding kreeg, heeft weggeschonken. Onder meer aan een organisatie die zich inzet tegen huiselijk geweld. Daar is ze nu op teruggekomen. Ze kon het bedrag immers niet schenken omdat ze werd aangeklaagd door Depp.

Dat Heard nu haar verhaal doet over de relatie met Depp en het alcohol- en drugmisbruik dat daarbij kwam kijken, zal wellicht weinig veranderen aan haar imago. “Het bewijsmateriaal en de argumenten liggen al langer op tafel, waardoor het ondertussen al duidelijk is dat het er toxisch aan toe ging binnen hun huishouden”, zegt Wils. “Het enige wat zou kunnen helpen, is dat ze haar rol naast zich neerlegt en meer gaat tonen wie ze echt is. Ze zou ook heel eerlijk kunnen toegeven dat ook zij fouten heeft gemaakt, wie weet kan dat het tij nog doen keren. Maar eerlijk? De mening lijkt al gevormd.”