Rusland eist opheffing van sancties, anders blijft Zwarte Zee dicht

“Je moet niet alleen een beroep doen op de Russische Federatie, maar ook diep kijken naar alle oorzaken die de huidige voedselcrisis hebben veroorzaakt, en in de eerste plaats zijn dat de sancties die door de VS en de EU aan Rusland zijn opgelegd en die de normale vrije handel belemmeren, onder meer in voedselproducten zoals tarwe, meststoffen en andere”, zei Andrei Rudenko, de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken.

Zijn opmerking kwam er nadat David Beasley, baas van het voedselprogramma van de Verenigde Naties, de Russische president Poetin erop had aangesproken dat miljoenen mensen ter wereld zouden sterven door de Russische blokkade van de havens in de Zwarte Zee. “Als je ook maar een beetje een hart hebt voor de rest van de wereld, ongeacht wat je van Oekraïne vindt, moet je die havens openzetten”, richtte hij zich rechtstreeks tot Poetin.

(sgg)