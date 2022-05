Basisschool Lommel krijgt kleine wildernis als speelplaats

Dinsdag werd in Lommel aan de wijkschool De Klimtoren een kleine wildernis officieel in gebruik genomen door het jonge geweld.

Het is al de derde kleine wildernis die het Lommelse stadsbestuur heeft gerealiseerd. Op stadsgronden naast het schooltje werden groenvoorzieningen aangebracht. Het resultaat is een avontuurlijke speelplaats voor de kinderen. “We hebben hier vooral ingezet op het versterken van biodiversiteit door te werken met inheemse bomen en struiken. Daarnaast zijn er ook nog bijvoorbeeld een insectenhotel en egelhuisje voorzien”, schetste schepen voor milieu en natuur Joris Mertens (CD&V). “Buiten de schooluren zullen ook buurtbewoners van deze ontmoetingsplek gebruik kunnen maken. Het mooie groenontwerp kwam er na inbreng van de verschillende betrokkenen.” Schooldirectrice Katleen Hoekx ziet dat de kinderen enthousiast zijn. “Met de op regenwater werkende waterpomp geven ze zelf de plantjes water, en op het openluchtpodium geven ze elke dag een show weg.” Oppositiepartij Samen Vooruit betreurde eerder op de gemeenteraad dat voor de aanleg bouwgrond van de stad werd gebruikt. “Maar het perceel blijft ingekleurd als bouwgrond. Alleen is nu er nu geen vraag om deze bouwplaatsen aan te bieden op de markt, en geven we toch een nuttige bestemming”, reageerde schepen Mertens.