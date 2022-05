Water gutst via plafond binnen bij Albert Heijn-vestiging in Malle

De hevige regenval van de voorbije uren heeft ook in Malle lelijk huis gehouden. In de lokale Albert Heijn-vestiging aan de Antwerpsesteenweg stroomde het water zelfs via het plafond naar binnen.

Op ingestuurde beelden is te zien hoe het water onophoudelijk binnen gutst aan een van de zij-ingangen. Ook in de winkel zelf bleef het niet droog, in verschillende rayons stroomde het water via het plafond naar binnen. Verschillende delen van het valse plafond hebben het ook begeven onder de druk van het water. Op de beelden is te horen hoe het brandalarm is afgegaan.

Op het moment van de feiten waren verschillende klanten hun boodschappen aan het doen in de supermarkt. “Het begon binnen te regenen in een van de rayons en dat ging geleidelijk aan verder naar de andere rayons”, zegt Phoebe Cop, die de beelden instuurde. “Plots vielen er stukken plafond naar beneden. Toen werd het snel duidelijk dat het de verkeerde kant opging.” Vervolgens werd beslist om het zekere voor het onzekere te nemen, waarna de winkel werd ontruimd.