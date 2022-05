Else Hartoch en Igor Van Den Vonder, twee archeologen van het Gallo-Romeins Museum, tonen twee gouden, met edelstenen ingelegde Merovingische mantelspelden. Topstukken uit het museumdepot, niet te zien in de permanente tentoonstelling. — © Sven Dillen

Tongeren

“Een depot? Dat is er om ontdekkingen te doen.” De archeologe zegt het ontwapenend, maar het is wel de essentie van de Archeologiedagen dit weekend. Toch die van het Gallo-Romeins Museum. Bezoekers kunnen zondag uitzonderlijk een kijk nemen in het museumdepot.