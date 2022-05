Ritwinnaar Stefano Oldani profiteert van Mathieu van der Poel-effect: “Zijn aanwezigheid was cruciaal”

Stefano Oldani (Alpecin-Fenix) heeft zijn eerste profzege beet. De Italiaan toonde zich de sterkste van een vluchtersgroep in de Giro en haalde het in de sprint. “Het was zeker niet makkelijk”, aldus Oldani in het flashinterview.

“Ik wist dat Rota, hij is een vriend van mij, ook snel is in de sprint en dat ik moest opletten. Bovendien was het logisch dat die andere jongen (Gijs Leemreize, red.) zou proberen te anticiperen. Dat moest ik allemaal controleren, maar ik weet dat ik snelle benen heb en ik ben blij dat ik het kon afmaken.”

Oldani vertoefde in de kopgroep van 25 met nog twee ploegmaten: Mathieu van der Poel en Oscar Riesebeek. “De aanwezigheid van Mathieu was cruciaal. We wisten dat als we met meerdere jongens voorin geraakten, de meesten naar Mathieu zouden kijken en dan hadden wij, zijn ploegmaten, meer kans op de zege. We waren de enige ploeg met drie renners vooraan en we maakten het mooi af. Geweldig, dat ik hier kan winnen, uitgerekend in de Giro.”

