Maaseik

In 2006 verkocht de stad Maaseik het hele domein van het Warredal aan ondernemer Chris Schelfhout. Maar één lapje grond van amper 8 are bleek onterecht in die deal te zitten. Door een nieuwe bouwaanvraag van het recreatiepark Warredal ontdekten 58 erfgenamen plots dat ze nog eigenaar zijn van het perceel waarop het hoofdgebouw gedeeltelijk is gebouwd.