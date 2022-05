Egbert Lachaert over stikstofakkoord: “Bijsturen waar er problemen zijn”

De discussie over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering blijft knetteren. Terwijl regeringspartij N-VA hamert op de strikte naleving van de afspraken die in februari zijn gemaakt, krijgt het akkoord de laatste tijd niet alleen kritiek van landbouw- en milieuorganisaties, maar ook van binnen de eigen meerderheid. Die kritiek is bij momenten zo fel dat minister-president Jan Jambon woensdag in het Vlaams Parlement van de oppositie nog de vraag kreeg of er überhaupt nog wel een akkoord is.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert noemt de stikstofuitdaging “gigantisch” en kiepert het stikstofakkoord daarom ook niet zomaar in de vuilnisbak. Maar in de principes van het akkoord zitten volgens hem wel “fouten en ongerijmdheden”. “Je kan niet aan een landbouwer die jaren geleden een papier kreeg dat hij mocht blijven bestaan en die daarna honderdduizenden euro heeft geïnvesteerd via een telefoontje laten weten dat hij moet sluiten. Dat is niet hoe een Vlaamse minister of een administratie met Vlamingen omgaat? We moeten de rechtszekerheid toch respecteren?”, aldus Lachaert.

Volgens Lachaert moet het bereikte akkoord “zo dicht mogelijk gehonoreerd worden”, maar moet de overheid ook correct zijn. Er zijn volgens hem te veel bedrijven die “onheus behandeld” zijn. “Ik hoor van dossiers waar men eerst A zegt en dan B. Daar ga je juridisch vodden mee hebben en dan loop je tegen de muur. Er loopt een openbaar onderzoek en minister (van Omgeving Zuhal) Demir moet daar rekening mee houden en bijsturen waar er problemen zijn”, aldus nog Lachaert.